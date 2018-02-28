В Киеве вечером ожидается возобновление снегопада

Вечером в среду, 28 февраля, в столице Украины ожидается возобновление снегопада, сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА по ссылкой на данные синоптиков.



"Завтра, 1 марта, в Киеве прогнозируют сильный снег, метель, ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



В КГГА напомнили, что в случае ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев могут вновь ограничить, что позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники.



Столичная власть также обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - заявляют в КГГА.

