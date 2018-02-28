Рада уже может рассмотреть 20 из 57 евроинтеграционных законопроектов - спикер

Верховная Рада готова рассмотреть 20 из 57 законопроектов по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.



"В парламенте была разработана дорожная карта, которая насчитывает 57 законопроектов в сфере выполнения наших обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Эти 57 законопроектов являются конкретными шагами на нашем пути к Евросоюзу. 20 из этих законопроектов уже полностью готовы для рассмотрения в зале и принятия Верховной Радой Украины", - сказал А.Парубий на презентации "дорожной карты" приоритетных законопроектов в сфере евроинтеграции в среду в Киеве.



По словам спикера украинского парламента, Верховной рада должны на каждой пленарной неделе как минимум 2-3 законопроекта ставить в повестку дня и поддерживать их в зале заседаний. "Этот план на долгосрочную перспективу, до 2019 года", - сказал А.Парубий.



Он подчеркнул, что это большой объем работы, который стоит перед Верховной Радой. "Тем не менее, я убежден, что парламент этого созыва, парламент постмайданный понимает важность этих обязательств… Я убежден, что мы сможем достойно пройти этот путь евроатлантической интеграции", - сказал А.Парубий.

