В ВР отказались от советов Венецианской комиссии по антикоррупционному суду

Рекомендации Венецианской комиссии в Комитете по вопросам правовой политики и правосудия сочли некритичными и рекомендовали Раде поддержать президентский законопроект О Высшем антикоррупционном суде. Об этом в среду, 28 февраля заявил член комитета, нардеп от Народного фронта Игорь Лапин в эфире телеканала 112 Украина.



Он отметил, что замечания Венецианской комиссии можно внести между первым и вторым чтениями.



"Решение принято, комитет проголосовал "За". Что касается замечаний или рекомендаций Венецианской комиссии, там нет таких критических замечаний, которые нельзя внести между первым и вторым чтением. Поэтому президентский законопроект, а также и походный с ним относительно организации структуры, будет внесен в зал парламента", - сказал Лапин.



Об этом же сообщила нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.



"Продвижение по Антикорсуду. Принять Раде законопроект об Антикоррупционном суде в редакции президента за основу. Это решение профильного комитета. Завтра парламент сможет проголосовать за этот закон в первом чтении", - написала Залищук.



Она отметила, что альтернативное предложение сразу внести на голосование с рекомендациями Венецианской комиссии отвергли.



"Руководитель правового комитета Руслан Князевич заявил, что, оказывается, "Венецианская комиссия не разобралась, специальный это суд или специализованный", "лукавство, что рекомендации Венецианской комиссии касаются законопроекта президента", - процитировала Залищук.



Напомним, 23 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об Антикоррупционном суде.

