КСУ признал неконституционным закон о статусе русского языка

Суд признал закон Кивалова-Колесниченко, или закон "Об основах государственной языковой политики", не конституционным. Об сообщил сотрудник Конституционного суда, передает Укринформ. 28 февраля на заседании Суда принято решение, в соответствии с каким Закон 2012 года "Об основах государственной языковой политики" признается таким, что не отвечает Конституции Украины.



Заместитель руководителя Управления коммуникации и связей со СМИ суда Светлана Папаяни сообщила, что резолютивная часть текста решения будет обнародована на сайте КСУ в ближайшее время.



Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.



Поэтому закон до сих пор действующий. Закон предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.



В феврале 2015 году Конституционный суд Украины открыл производство по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики".

