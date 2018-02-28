Рада завтра может перейти к рассмотрению законопроекта об АКС - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде (№7440) может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал уже в четверг, 1 марта. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Парубий на пленарном заседании парламента в среду проинформировал народных депутатов, что профильный комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять за основу закон об Антикоррупционном суде.



По словам спикера, решение профильного комитета дает возможность "уже завтра, если будет воля зала, перейти к рассмотрению этого важного закона".



Ранее в этот день комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде (№7440).



Кроме того, комитет рекомендовал поддержать сопутствующий президентский законопроект (№7441) о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.



Как сообщалось, в парламенте зарегистрировано четыре законопроекта об Антикоррупционном суде (№ 7440, 7440-2, 7440-3, 7440-4), один из них - президентский. А также зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О высшем антикоррупционном суде" (№7440-1).

