МОК снял санкции с Олимпийского комитета России

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.



«Все результаты проверок наших спортсменов показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.



Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря. Такое решение приняли по итогам расследований, которые показали, что в российском спорте при поддержке государства была создана система применения допинга.



В рамках принятых санкций российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде 2018 года под национальным флагом. Спортсменов приглашали на Игры в особом порядке.



Сотрудников министерства спорта России в Пхенчхан не пустили. Бывший министр спорта Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Главу ОКР Александра Жукова исключили из МОК.

