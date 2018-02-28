Барнье: между странами ЕС по Brexit нет никаких противоречий

Между странами ЕС нет никаких противоречий по выходу Великобритании из ЕС. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге в Брюсселе в среду.



"Не ищите противоречий между странами ЕС или между странами ЕС и мной, их переговорщиком. Этих противоречий нет. Есть отдельные вопросы, по которым мы ведем дискуссию, но не более того", - сказал он.



Брюссель и Лондон должны немедленно ускорить консультации по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза, который произойдет через 13 месяцев, заявил Барнье.



"Мы должны сделать все, чтобы немедленно ускорить переговоры. Brexit произойдет через 13 месяцев, и мы должны действовать быстро, если хотим добиться организованного выхода, которого хочет Великобритания", - сказал он.



По словам Барнье, он уже в ближайшее время намерен обсудить с Великобританией представленный ЕС проект текста соглашения. "Мы встретимся на следующей неделе с нашими британскими коллегами для проведения нового раунда", - сообщил он.



"С апреля мы должны посвятить всю нашу энергию обсуждению вопроса о будущих экономических отношениях с Великобританией, - отметил Барнье. - Однако у ЕС есть базовые ценности, и мы не можем, например, допустить дробления единого европейского рынка".

