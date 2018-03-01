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- Порошенко предлагает зафиксировать перспективы евро- и евроатлантической интеграции в Конституции
Порошенко предлагает зафиксировать перспективы евро- и евроатлантической интеграции в Конституции
Президент Украины Петр Порошенко предлагает зафиксировать в преамбуле Конституции перспективы европейской и евроатлантической интеграции страны.
"Наша команда обсуждает идею заякорить в Конституции европейскую и евроатлантической интеграцию Украины", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.
Глава государства добавил, что эти положения могут быть зафиксированы в преамбуле Основного закона
Источник: Интерфакс-Украина
28.02 17:57