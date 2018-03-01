Весна начнется с метелей и снегопадов

На большей части территории Украины в первый день весны синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, метели, сильные снегопады, гололед. Такое предупреждение для украинцев озвучено Государственной службой по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украгидрометцентр.



Отмечается, что причиной осложнения погодных условия является влияние циклонов в Украине.



1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный снег, местами очень сильный, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.



Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).

