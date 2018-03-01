Hyundai представил электрический кроссовер Kona

Корейский автопроизводитель Hyundai представил электрическую версию компактного кроссовера Kona в преддверии ее публичной премьеры на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Старт продаж этой новинки запланирован на лето текущего года.



Электромобиль будет предложен в двух модификациях. Базовая версия будет оснащаться электромотором мощностью 133 лошадиные силы. Запас хода составляет 300 километров. Разгон с места до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, максимальная скорость - 167 км/ч, сообщает Autonews.



Топовая модификация получит 201-сильный электродвигатель. Запас хода у этой версии вырастет до 470 км. Зарядка батареи на 80% занимает 54 минуты.



Внешне электрический Kona отличается от обычного другой решеткой радиатора и новыми бамперами.



В обозримом будущем Hyundai планирует разработать роскошный электрокар, который станет частью премиальной линейки Genesis, но премьера этой машины ожидается не раньше 2021 года, отмечает издание.







