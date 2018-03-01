Длительная депрессия меняет мозг

Иммунные клетки мозга (микроглия) защищают ткани нервной системы от инфекций и формируют нормальную воспалительную реакцию. Но иногда воспаление становится чрезмерным. Обычно такая ситуация возникает при тяжелых нейродегенеративных заболеваниях. Однако теперь канадские ученые установили, что депрессия также может существенно повышать уровень воспаления, рассказывает The Indian Express.



Людей, участвовавших в исследовании, разделили на три группы. В первую группу попали добровольцы с длительной депрессией (более 10 лет), во вторую - люди с депрессией, начавшейся относительно недавно (менее 10 лет назад), а в контрольную группу вошли участники, не страдавшие депрессией. Всем испытуемым обследовали мозг на наличие воспалительных процессов с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).



Маркером воспаления служил транслокаторный белок (TSPO), который активно синтезируют клетки микроглии в момент иммунного ответа. Ученые обнаружили, что концентрация TSPO у пациентов с длительной депрессией была примерно на 30% выше, чем у участников с относительно коротким периодом заболевания. Самый низкий уровень TSPO был зафиксирован в контрольной группе.

