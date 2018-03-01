Южная Корея продолжит контакты с КНДР для создания условий встречи лидеров двух стран

Сеул будет продолжать диалог с Пхеньяном с целью решения проблем, накопившихся в межкорейских отношениях. Об этом заявил южнокорейский министр объединения Чо Мён Гюн, выступая на консультативном совещании представителей правящей Демократической партии Тобуро.



Министр подчеркнул, что основные усилия будут направлены на создание необходимых условий для реализации предложения Пхеньяна о проведении саммита лидеров двух стран. По словам Чо Мён Гюна, администрация президента Мун Чжэ Ина будет идти к улучшению межкорейских отношений поэтапно. В первую очередь планируется активизировать обмены между Югом и Севером в таких сферах, как здравоохранение, спорт, культура и гуманитарные сферы. Кроме того, Сеул будет стремиться к регулярному проведению встреч разделенных семей, а также к решению проблемы возвращения на родину южнокорейцев, которых удерживают на Севере против их воли.



В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые вызывают раздражение в Пхеньяне.

