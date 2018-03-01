В КГГА водителей попросили не выезжать на автомобилях в город

В четверг, 1 марта, в Киеве ожидается сложная ситуация на дорогах из-за снегопада, который продолжался всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



В КГГА попросили водителей не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.



Также для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

