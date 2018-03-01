Названа главная ошибка Дональда Трампа

План американского президента Дональда Трампа по введению пошлины на импорт в США алюминия и стали в размере 10 и 24 процентов соответственно, нацеленный на защиту национальной безопасности и усиление давления на Китай, подвергся резкой критике со стороны кабинета президента, влиятельных экономистов и производителей. Они называют план Трампа «близоруким» и «катастрофическим», пишет Bloomberg.



«Наиболее вероятным результатом этого будет рост цен, сокращение экономического роста, угроза сокращения рабочих мест, усиление налогового бремени, провоцирование ответных мер и дестабилизация глобальной торговой системы», — отмечает агентство, подчеркивая, если меры будут реализованы, они больше навредят американской экономике, чем помогут ей.



Критика идеи введения пошлин вызвала «редкий консенсус в Вашингтоне», сообщает Bloomberg. В частности, Пентагон, со своей стороны, заявил, что не видит угрозы национальной безопасности в зависимости от импорта, поскольку спрос военных на сталь и алюминий слишком мал. Однако реализация плана, по мнению американского оборонного ведомства, может оказать негативное влияние на ключевых союзников Соединенных Штатов.



При этом Китай, отмечает Bloomberg, не сильно пострадает от введения пошлин, поскольку уже имеет дело с более чем двумя десятками антидемпинговых и компенсационных пошлин на основные изделия из стали, на фоне которых поставляет в США только три процента от общего импорта в эту страну. Таким образом, «единственный практический эффект от новых пошлин —

возможные ответные меры со стороны экспортеров».

