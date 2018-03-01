Рада одобрила в первом чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



В частности, в поддержку законопроекта проголосовал 101 депутат от фракции БПП, 67 – от "Народного фронта", 2 – от Оппозиционного блока (3 воздержались, большинство не голосовали), 22 – от Объединения "Самопомич", 14 – от Радикальной партии Олега Ляшко, 19 – от "Батькивщины", 8 и 15 от групп "Воля народа" и "Видродження".



Законопроектом предлагается определить Высший антикоррупционный суд как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Этот суд будет рассматривать отнесенные к его ведению дела как суд первой и апелляционной инстанции.



"Предлагается создать при ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей – ИФ) совет международных экспертов из 7 членов на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - сказал заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов, представляя законодательную инициативу.



При этом он отметил, что для обеспечения прозрачности конкурсного отбора судей антикоррупционного суда предусмотрена видео- и аудиофиксация заседания ВККС и соответствующих советов по отбору судей.

