Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования о взаимозачете: "Нафтогаз" ничего не должен "Газпрому"

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования о взаимозачете между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в четверг. По его словам, согласно решению суда, на сегодня НАК ничего не должен "Газпрому", поскольку на получившуюся дельту начисляются проценты только по долгу "Газпрома" в $2,56 млрд.



А.Коболев добавил, что НАК ждет от "Газпрома" оплату деньгами, но готов выслушать другие возможные предложения российской компании по плате $2,56 млрд.



Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.



"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

