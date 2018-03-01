Гройсман: борьба между первым и вторым чтением по АКС будет сложная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что процесс подготовки законопроекта №7440 о Высшем антикоррупционном суде ко второму чтению будет сложным, но он уверен в принятии документа в целом.



"Я думаю, что борьба сейчас будет сложная между первым и вторым чтением. Но будем бороться", - сказал В.Гройсман в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в четверг в Киеве.



Он поблагодарил депутатов и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.



Как сообщалось, Верховная Рада в четверг приняла за основу президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде.

