Андрей Звягинцев снимет сериал для Paramount

Российский режиссер Андрей Звягинцев снимет русскоязычный сериал, финансированием проекта займется голливудская компания Paramount Television. Шоураннером выступит Александр Роднянский, сообщает Variety.



Съемки сериала, который станет первым международным телевизионным проектом в карьере Звягинцева, пройдут в Москве. Сценарий триллера Звягинцев написал в соавторстве с Олегом Негиным, с которым работал над своими последними четырьмя фильмами.



Шоу будет состоять из 10 эпизодов, а его премьера состоится на одном из крупнейших мировых каналов или стриминговых платформ. По данным «Ведомостей», сериал станет продолжением одной из неосновных сюжетных линий одного из фильмов Звягинцева. Прочие подробности о проекте пока неизвестны.



Продюсер Александр Роднянский подтвердил «Медузе» информацию о запуске проекта совместно с Paramount Television. «С предложениями снять фильм или сериал для международной аудитории к нам многократно обращались голливудские студии и звездные актеры на протяжении последних пяти лет, но это всегда были очень чужие для нас истории. Paramount же принял наши условия и предложил нам полную творческую свободу, контроль над производством и возможность снять сериал на родном языке. Наш сериал станет первым в истории русскоязычным сериалом, полностью профинансированным крупнейшей голливудской студией», — заявил Роднянский.



Последний на данный момент фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, а также выдвигалась на «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA.

