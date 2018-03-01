Власти Киева просят военных и полицию помочь в уборке улиц от снега

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел с просьбой о привлечении личного состава к уборке от снега улиц столицы.



С такой просьбой В.Кличко выступил во время заседания Киевсовета в четверг.



"Сегодня, в первый день весны, Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 сантиметров осадков. Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно, нарушился, но транспорт работает", - сказал В.Кличко.



Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле. "Но, замечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада", - сказал он.



В.Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить учения, а детсадам рекомендовали тоже приостановить работу на эти два дня. "Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", - сказал мэр.



По словам В.Кличко, также жесткое требование к балансодержателям - убирать территории, закрепленные за ними. Киевский городской голова подчеркнул, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райгосадминистрациям координировать работу по уборке территорий.



"Рекомендую всем депутатам Киевсовета присоединиться и помогать возможными мерами и средствами. Обращаюсь также к неравнодушным киевлянам. Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов", - заявил В.Кличко.



Мэр Киева также в очередной раз обратился к водителям с призывом не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом.



К уборке столичных улиц привлечено 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя", а также техника других предприятий.

