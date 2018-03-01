Происхождение Луны объяснили космическим пончиком

Ученые Калифорнийского и Гарвардского университетов предложили новую версию формирования Луны взамен существующей. Согласно результатам теоретического моделирования, спутник Земли образовался внутри синестии — облака газа и расплавленной породы, по форме напоминающего пончик или эритроцит. Статья астрономов опубликована в Journal of Geophysical Research: Planets. Кратко о содержании работы рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.



Синестия как новая разновидность планетарных тел была предложена в 2017 году американскими физиками Симоном Локом (Simon Lock) и Сарой Стюарт (Sarah Stewart). Моделирование показало, что эти объекты возникают, когда угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Это возможно при столкновении двух быстровращающихся объектов. Ученые полагают, что Земля в прошлом также представляла собой синестию, когда в нее врезалась блуждающая планета величиной с Марс.



Планеты в виде синестии могут существовать несколько сотен лет, после чего начинают переходить в сферическую форму. Однако внутри нее возможно образование других небесных тел.



Исследователи полагают, что Луна сформировалась из кусков расплавленной породы у поверхности земной синестии при температуре 2-3 тысячи градусов Цельсия. При этом размер самого «пончика» постепенно уменьшался, в результате чего «зародыш» Луны, окруженный своим собственным облаком расплавленной породы, постепенно вышел из синестии. Эта модель объясняет небольшое различие химического состава пород Земли и ее спутника тем, что последний потерял летучие элементы, которые легко испарились из-за высоких температур.



В декабре 2017 года астрономы Парижского института геофизики показали, что популярная гипотеза о происхождении Луны, согласно которой последняя образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейей величиной с Марс, не может объяснить минеральный состав спутника. Компьютерная модель показала, что планета-странник должна была быть гораздо меньше.

