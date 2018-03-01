Регистрация ФК "Шахтер" в Мариуполе принесет городу около 200 млн грн – мэр

Юридическая регистрация ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" в Мариуполе позволит дополнительно наполнить годовой бюджет города на сумму около 200 млн грн, отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



"Городской голова Мариуполя обратился к президенту ФК "Шахтер" и лично он принял решение о регистрации футбольного клуба в городе Мариуполе. Ринат Ахметов уверен, что этот символ нашего края должен быть здесь на востоке Украины. И по его глубокому убеждению, пока "Шахтер" не может играть на "Донбасс Арене", но он точно здесь, рядом и он поможет сегодня развить футбольную и спортивную инфраструктуру Мариуполя", - сказал он на очередной сессии горсовета 28 февраля.



В.Бойченко указал, что данное решение будет принято в рамках программы развития спорта в Мариуполе, которую городская власть вместе с ФК "Шахтер" будет презентовать, а затем утверждать 5 марта.



"Опираясь на официальную статистику нашей налоговой службы, мы говорим о дополнительных доходах в город Мариуполь порядка 200 млн грн", - подчеркнул мэр города, говоря об эффекте от регистрации ФК "Шахтер" в Мариуполе.



Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, ЧАО "ФК "Шахтер" сейчас зарегистрирован в городе Мариуполе по адресу: ул. Сеченова, 71А. Предыдущим местом регистрации клуба был город Донецк, улица Артема, 86А.



В связи с конфликтом на Донбассе ФК "Шахтер" в мае 2014 года покинул Донецк. Команда стала жить и тренироваться в Киеве. Свои матчи "Шахтер" сначала проводил во Львове на стадионе "Арена Львов". С начала 2017 года "Шахтер" стал проводить свои домашние матчи в чемпионате Украины и еврокубках в Харькове на ОСК "Металлист".

