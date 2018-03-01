В январе инфляция ускорилась до 14%

Потребительская инфляция в январе 2018 года ускорилась до 14,1% Об этом в четверг, 1 марта, сообщает сайт пресс-служба Национального банка Украины. Отмечается, что это превышает августовский прогноз НБУ. "В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в августовском Инфляционном отчете", - говорится в сообщении.



Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении. К этому привели увеличение производственных затрат вследствие дальнейшего роста заработной платы высокими темпами, ослабление гривны на протяжении нескольких предыдущих месяцев и ускорение потребительского спроса.



По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились в феврале. Это обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за более существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы.



В то же время НБУ считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года.

