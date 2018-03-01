Международные резервы Украины возросли до $18,5 млрд – НБУ

Международные резервы Украины к концу февраля возросли до $18,5 млрд с $18,443 млрд на начало месяца, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.



"Резервы на сегодня составляют приблизительно $18,5 млрд с учетом тех интервенций на покупку иностранной валюты, который НБУ проводит почти ежедневно ", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.



В свою очередь временно исполняющий главы правления Нацбанка Яков Смолий отметил, что победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже, хотя и положительный фактор для динамики золотовалютных резервов страны, основным источником их пополнения являются сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.



"Мы сейчас не можем сказать как "Нафтогаз" распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде. Поэтому, продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередных траншей является необходимым условием пополнения золотовалютных резервов", - сказал он.

