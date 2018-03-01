Майнеры криптовалют скупили в 2017 году рекордные 3 млн видеокарт

За 2017 год майнеры приобрели более 3 миллионов видеокарт на общую сумму $776 млн. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Jon Peddie Research.



Речь идет о продукции трех компаний - AMD, Nvidia и Intel. В четвертом квартале 2017 года AMD увеличила продажи на 8%, а продажи Nvidia и Intel, наоборот, снизились - на 6% и 2% соответственно.



Отмечается, что показатели Nvidia снизились из-за того, что спрос на видеокарты со стороны майнеров превысил ожидания компании, и возник дефицит товара.



AMD, в свою очередь, смогла улучшить продажи благодаря тому, что ее видеокарты дешевле, чем у Nvidia при той же производительности.



В итоге доли на рынке по итогам четвертого квартала распределяются следующим образом: AMD - 14,2%; Nvidia - 18,4%; Intel - 67,4%.



При этом общий объем поставок GPU в четвертом квартале снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом (и на 4,8% в годовом исчислении) - в основном, из-за снижения продаж ПК и ноутбуков.

