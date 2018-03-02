Спикер Европарламента считает, что Путин обладает "обширным видением"

Спикер Европарламента считает, что Путин обладает "обширным видением"

 Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что президент РФ Владимир Путин обладает "обширным видением". Такую точку зрения он изложил в четверг на конференции в римском международном университете Link Campus University.

"Путин ведет сейчас избирательную кампанию. Он обладает обширным видением. Хотя с чем-то мы можем быть не согласны. Нам не нравится, как (в России) относятся к журналистам, оппозиции", - сказал Таяни, отвечая на просьбу российской студентки вуза прокомментировать Послание президента РФ Федеральному собранию.
Он добавил, что не относит себя к антироссийски настроенному крылу, и выразил надежду на урегулирование украинского кризиса, послужившего поводом для охлаждения отношений между РФ и Евросоюзом.

Таяни фигурирует в качестве одного из возможных кандидатов на пост премьер-министра Италии в случае победы на предстоящих 4 марта парламентских выборах правоцентристской коалиции, считающейся фаворитом. При этом он заявляет, что не намерен оставлять должность председателя Европарламента.