Госдеп прокомментировал поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Продажа Украине американских противотанковых комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, заявили в четверг в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в систему Пентагона.



"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении военного агентства.



В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".



Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков: по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.