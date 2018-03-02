Захарова: Россия сделала все, чтобы не допустить военного столкновения с США

Россия, укрепив обороноспособность страны, сделала все во избежание военного столкновения с США.



Такое мнение выразила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".



"Вчерашнее послание как раз об этом и говорит. <...> Cделано все, чтобы этого не случилось", - сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущего о том, возможно ли прямое военное столкновение России и США.



По словам Захаровой, все попытки России пригласить США к разговору не принесли результата. "Мы готовы уже к другому качественному разговору. Это будет вопрос не просьб, не объяснений того, что это угрожает нашей безопасности. Это будет разговор с совсем других позиций", - заявила она.



В четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете.