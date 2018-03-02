Минфин Украины выплатил $444 млн по евробондам

Минфин в четверг, 1 марта погасил пятый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям).



Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Общая сумма выплаты составила $444,4 млн.



Еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное".



Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года - с 2019 по 2027 год.



Общая сумма первого купонного платежа составила $473,3 млн, второго, третьего и четвертого - $505,4 млн.