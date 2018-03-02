Плавание в море может нанести вред здоровью

Распространено мнение, что плавание в море укрепляет здоровье и повышает сопротивляемость болезням. Обычно это соответствует действительности, но открытые водоемы таят в себе множество опасностей. Ученые из Университета Эксетера провели метаанализ 19 исследований, посвященных взаимосвязи купания в море и различных заболеваний, рассказывает Newsmax.



Специалисты обнаружили: долгое купание в море увеличивало риск возникновения ушной инфекции на 77%. А вероятность контакта с возбудителями кишечных заболеваний повышалась на 29%. Ученые считают, что это связано с высоким уровнем загрязнения морей. Эксперты советуют людям дозировать время нахождения в воде.



Кстати, морские возбудители болезней могут дотянуться до человека даже на суше. Ученые недавно сделали удивительное открытие. Оказывается, огромное количество вирусов и бактерий циркулирует в атмосфере Земли. И они могут попасть на поверхность планеты с неба.



Одновременно с этим вирусы и бактерии способны подняться и с поверхности в тропосферу (нижний слой атмосферы). Патогены могут преодолеть тысячи километров, прежде чем вернуться на поверхность Земли. Вирусы и бактерии попадают в атмосферу с частицами земли или с аэрозолем от океанов и морей.