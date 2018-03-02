Samsung Galaxy S9+ возглавил рейтинг смартфонов с лучшими камерами

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, присвоила рекордный рейтинг камере смартфона Samsung Galaxy S9+, который был официально представлен в минувшее воскресенье на выставке MWC в Барселоне.



По итогам тестов, в рамках которых эксперты сделали свыше полутора тысяч снимков и сняли более двух часов видео, основная камера смартфона получила оценку в 99 баллов. При этом оценка только за фотографии составила 104 балла, а за съемку видео аппарат получил 91 балл. Как отмечается в заключении, камера смартфона не имеет существенных недостатков и демонстрирует хорошие результаты во всех режимах съемки.



По мнению экспертов, Samsung Galaxy S9+ задает новую планку для основной камеры смартфона и пока неизвестно, какой из новых аппаратов сможет составить ему конкуренцию.



Напомним, что Galaxy S9+ является первым аппаратом линейки Galaxy с двойной основной камерой. Он оснащен 12-Мп сенсором с изменяемой диафрагмой: режим f/1.5 предназначен для съемки в условиях низкой освещенности, макросъемки или портретов, а в остальных случаях используется апертура f/2.4. Пару этому сенсору составляет 12-Мп телефотомодуль с постоянной диафрагмой f/2.4. Кроме того, камера обладает оптической стабилизацией, улучшенным автофокусом и способна снимать HD-видео со скоростью 960 кадров в секунду, что позволяет создавать красивые замедленные ролики.



Отметим, что предыдущим лидером рейтинга смартфонов с лучшими камерами был Google Pixel 2, который набрал в тестах 98 баллов, а вторую строчку с результатом 97 баллов занимал iPhone X. Такой же результат получил и представленный в прошлом года смартфон Huawei Mate 10 Pro.









