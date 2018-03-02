Янукович: в судах Украины происходит беспредел по указке власти

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил украинские власти в поддержке беспредела в судах.



"Порошенко сделал все, чтобы не допустить меня к судебному процессу. И сегодня только через СМИ я могу об этом говорить. Тот беспредел, который сегодня творится в судах - не в отношении меня, а в целом - это, конечно, такого никогда не было", - сказал Янукович в пятницу, выступая на пресс-конференции в ТАСС.



Он отметил, что в настоящее время беспредел на Украине происходит во всех сферах. "Никогда не было, чтобы массово убивали журналистов. Они [власть] закрывают рот всем своим оппонентам, они не хотят слышать никого кроме самих себя", - подчеркнул экс-президент Украины.



На Украине против Януковича возбуждено сразу несколько уголовных дел. В частности, в судах Украины в настоящее время рассматриваются так называемое дело о госизмене и дело о событиях, произошедших на "майдане" зимой 2014 года.