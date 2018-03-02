ООН: "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности

Сегодня, 2 марта, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Международной федерацией журналистов проводит в Киеве публичную дискуссию "Угрозы свободе слова в Украине". На этой дискуссии Бенджамин Моро, замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине выступил со словами поддержки деятельности НСЖУ, которая направлена ​​на сохранение свободы слова в Украине.

"Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые размещены на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - отметил Бенджамин Моро



Как сообщалось, сегодняшнее мероприятие рассматривается как площадка для обсуждения резонансных заявлений национальных медиа о притеснениях свободы слова и отчета представителей правоохранительных органов о состоянии расследования преступлений, совершенных против журналистов.