Песков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не носит милитаристский характер, а представленные новые виды оружия - гарантия поддержания ядерного паритета в мире, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, ибо это ничто иное, как ответные действия Российской Федерации на слом Договора по ПРО, на выход Соединенными Штатами [Америки] из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации", - заявил журналистам представитель Кремля.



Он подчеркнул, что представленные во время послания новые виды вооружений - "это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности". "Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается", - заверил Песков.