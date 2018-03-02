«Медовая ловушка» с привкусом обмана от НАТО?

Позавчера, в последний день зимы-2017/2018, на пресс-конференции главковерха нации прозвучало: в Конституции Украины, в ее преамбуле надо бы обозначить, что интеграция во все западное (Евросоюз и НАТО) – это не только мечта и объединительная идея всех шумеров и даже укров с ариями, но и столбовая, если хотите, магистральная дорога Украины. А когда верные гаранту эксперты, наблюдатели и даже, не побоюсь этого слова, обозреватели начали намекать, что не так ЕС, как НАТО в ответ не против этого, то мне вспомнилась... девушка. Ну как девушка... Она уже умерла.

В возрасте 75 лет в декабре прошлого года она скончалась в госпитале Фарнборо от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). И звали ее Кристин Килер. С одной буквой «л», но Кристин явилась поистине политическим «убийцей» для одного из последних военных министров (с 1964 года они стали называться «министрами обороны») Великобритании Джона Профьюмо из британских консерваторов.



Тогда Кристин была фотомоделью и, как сказали бы сегодня, великосветской тусовщицей в кругу тогдашних селебрити. И настоящих, и таких мнимых, как она. Но у нее были ровные и длинные ноги, под пятки которых и попался сладострастный и невыдержанный министр-ловелас Джон. Кристин его и переехала, можно даже сказать, перетоптала. Несколько недель в ее постели стоили Джону карьеры – в 1963 году он ушел в отставку. Хотя перед этим, не совсем по-джентльменски теребя мотню, потел и врал Палате общин британского парламента, что ни с кем на стороне не трахался, что семья для него – это неизменный кумир-мотиватор поведения, а нравственность – неприкосновенные границы и т. д. Все равно вынудили уйти. Более того, в связи с «делом Профьюмо» ушел в отставку премьер-министр-консерватор Гарольд Макмиллан (под видом того, что у него неизлечимый рак простаты, с которым после отставки прожил еще 23 года в позоре и тоске). А уже в следующем году и все британские консерваторы полностью провалили парламентские выборы.



Но дело не в том, что британцы то ли порицали «любителя левого траха» Профьюмо за ложь, то ли страшно завидовали ему, глядя на Кристин, и не могли понять, как можно врать. Британские спецслужбы предупреждали министра еще в постели с Кристин (или сразу после утех), что в опасности военные секреты Великобритании, ибо красавица одновременно плетет амуры с... помощником военно-морского атташе посольства СССР в Лондоне и сотрудником Главного разведывательного управления (ГРУ) Евгением Ивановым.



До сих пор не доказано, что какие-либо секреты ушли в СССР из общей постели Джона, Кристин и Евгения. Все фигуранты дела уже мертвы. Британский экс-министр Профьюмо даже с женой не развелся, а благоденствовал до 2006 года. Возглавлял благотворительное общество «Тойнби-Холл», за что королева уже в 1975 году наградила его Орденом Британской империи (это круто), а премьер Маргарет Тэтчер на своем 70-летии в 1995 году вообще усадила рядом с королевой. И королева не брыкалась. Русский офицер Жека ни Штирлицем, ни Джеймсом Бондом из Москвы не стал, а наоборот был возвращен в Первопрестольную, блестящей карьеры в ГРУ не сделал, никем не стал, жутко пил и умер в 1994 году. Перед этим его бросила жена, но зато незадолго до смерти приезжала Кристин. В Москву. С нею в соавторстве он написал книжонку «Голый шпион», но авторскими в полной мере не насладился, ибо, напоминаю, умер. Может, не своей смертью.



Больше всех в свете рамп и лучах известности роскошествовала Кристин. Ее фотография, исполненная классиком Льюисом Морли, даже попала в Национальную портретную галерею в Лондоне.







Потом Кристин, кроме «Голого шпиона», выпустила еще несколько книг воспоминаний о своей нелегкой жизни в будуарах и за их пределами, а сама стала героиней довольно нудного даже для тех времен фильма «Скандал» и мюзикла «Стивен Уорд» самого лорда и сэра Эндрю Ллойда-Уэббера.



А вспомнил я Кристин потому, что само «дело Профьюмо» стало почти классическим примером использования так называемой «медовой ловушки» – либо получения шпионских материалов, либо дискредитации неугодного персонажа при помощи так называемого секс-шпионажа. Завлечения и обмана клиента с помощью секса или даже его имитации: подкладывания в постель «избранного» любовницы, которая обещает все, а сама сосет нужную информацию или бросает компромат-тень на жертву, которая потом, боясь огласки, соглашается на многое. В пользу шпионов и их хозяев, разумеется. Но по-любому главную роль в этом «медовом» деле играют желание и похоть клиента и любовь (иногда только обещания любви) «медовой ловушки»...



И вот мне кажется, что сегодня в такую «медовую ловушку» под обещания блаженства попала вся Украина, целиком. Только любовь у нее получается какая-то крутая, густо сдобренная кровью и смертями. А забросил «любовные сети» Североатлантический альянс. Другими словами, НАТО, в котором увидели, что нынешнему киевскому режиму нужно чем-то оправдывать свои провалы евроинтеграции в Евросоюз и он выбрал евроатлантическую интеграцию, то есть вступление в НАТО. Так же обычно и бывает: жертвами классической «медовой ловушки» любого размера становятся либо неудовлетворенные дрочкуны-тихушники, либо обманутые в лучших надеждах сладострастники, которые хотят что-то кому-то и себе доказать на другом «любовной объекте». Не сладилось с Брижит Бардо – сгодится и бедро вокзальной прошмандовки: лишь бы она постанывала, имитировала оргазм и притворно восхищалась мужской силой...



Вот в Киеве, похоже, и решили: не получилось с ЕС, который все обещал, но потом поматросил и бросил, – отобьем свое и добьемся любви от НАТО. А в Альянсе в ответ тоже решили попользовать Украину по полной. Главное – что такой «клиент» сейчас НАТО нужен, так как идет «гибридная война» с Россией, которая вознамерилась стать сверхдержавой, а ее за это нужно наказать. А тут, повторяю, и подвернулась Украина с ее конфликтом в Донбассе. И Украина потянулась к Альянсу, а в его штаб-квартире в Брюсселе и помощь оружием и деньгами пообещали, сварганив так называемые трастовые фонды, и советников-инструкторов для обучения убивать прислали, и учения совместные организовывают, и, в конце концов, пообещали поиметь у себя полноценным членом. В отличие от ЕС, который попросил о членстве и не заикаться...



Украина и старается. И закон о реинтеграции Донбасса, регламентирующий войну на юго-востоке, принят, а Россия названа «агрессором-оккупантом». И закон о нацбезопасности уже запущен в Раду, а в нем Россия, как прогнозируют воинственные патриоты, будет официально названа «главной угрозой с востока». Предложено изменить закон о призыве в армию, куда планируют брать для массовости «отражения агрессии» и кривых, и дурных, и больных, и придурков, и увечных. Теперь вот есть пожелание закрепить все это дело даже в Конституции.



Венгрия – не одна такая «антиукраинская». Вряд ли хотят воевать с Россией и привечать в Альянсе инициатора войны Берлин и Париж, Амстердам и Рим. А если и суетятся, подначивая Киев, Варшава или Бухарест, Будапешт и Братислава, Рига или Таллинн с Вильнюсом, то тут речь, скорее всего, идет о буфере. Между Россией и Европой

А вот это и похоже на классическую «медовую ловушку» для Украины, когда пользуются тягой целого государства к любви, обещают любить в ответ и даже повиливают бедрами, заманивая, чтобы по оконцовке процесса... кинуть, обмануть и оставить в дураках. Как ненужный после акта или пробитый перед ним кондом. Жестко и пикантно, но факт остается фактом.потому, что Украина, с одной стороны, стремится в НАТО, а с другой – при этом параллельно легализует войну на своих границах. А НАТО приглашает и провоцирует Украину на более решительные действия, но при этом как-то «забывает» про свой Устав, который запрещает принимать в члены Альянса любые страны, имеющие территориальные или военные споры с соседями. И может получиться так, что Украина войну начнет, ломанется в НАТО за защитой и членством, а ей скажут в ответ: сорри, у нас Устав...в полноценном членстве и даже в приближении к нему Украине было отказано еще в 2008 году на саммите организации в Бухаресте. Там Украине отказали даже в предоставлении плана действий по членству (ПДЧ). И сегодня нет никакой информации, что ситуация изменилась.все решения в НАТО принимаются консенсусом. И в Альянсе сейчас 29 стран-членов, среди которых Венгрия уже сегодня тормозит любые евро- и евроатлантические устремления Украины. В феврале уже этого года, например, Будапештом было заблокировано проведение заседания Комиссии Украина – НАТО (КУН) на уровне глав Минобороны.И, наконец,в НАТО Венгрия – не одна такая «антиукраинская». Вряд ли хотят воевать с Россией и привечать в Альянсе инициатора войны Берлин и Париж, Амстердам и Рим. А если и суетятся, подначивая Киев, Варшава или Бухарест, Будапешт и Братислава, Рига или Таллинн с Вильнюсом, то тут речь, скорее всего, идет о буфере. Между Россией и Европой. До недавних пор при условии лояльных отношений Киева и Москвы таким буфером были бывшие социалистические сестры Восточной Европы. Лояльная России Украина была слабым буфером, и НАТО непосредственно граничило с Россией. Теперь же, когда Украину так сильно русофобски «заточили», граница отодвинулась. На всю территорию Украины. Как говорится, «от Сяну до Дону». Теперь Украина – буфер, по которому, в случае чего, и будут топтаться. Но и это еще не все! Многие бывшие «сестры», в принципе, не прочь этот буфер и уменьшить. В свою пользу. Воспользовавшись слабостью Украины, вернуть себе ее территории, которые в Бухаресте, Будапеште и Варшаве считают «своими» – Галичину и Волынь, Южную Бессарабию и Буковину, не говоря уже о Закарпатье. А почему бы и не вернуть, если Украина так легко ведется на обманную любовь, млеет в руках обманщиков и сама попадает в ловушку?.....А лорд-композитор Ллойд-Уэббер в 2013 году в Палате лордов британского парламента потребовал обнародовать все секреты «дела Профьюмо»: мол, чтобы не повторялись больше такие ситуации. Ему отказали и засекретили подробности еще на 100 лет, ссылаясь на то, что может пострадать репутация королевской семьи. А жаль. Может, это помогло бы Украине избежать «медовой ловушки» – ее-то (Украину) собираются обмануть и поиметь или поиметь, а потом обмануть попроще, не так знаменито и высокопоставленно...