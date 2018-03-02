Трамп и Меркель выразили озабоченность заявлениями Путина о новом ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора вечером 1 марта обсудили послание Владимира Путина Федеральному собранию.



Как сказано в сообщении пресс-службы Меркель, обе стороны выразили озабоченность рассказами Путина о новых оружейных разработках, так как они ставят под вопрос усилия по международному контролю над оружием.



Помимо этого Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, бомбардировки Восточной Гуты.



Канцлер и президент [США] также выразили озабоченность последними высказываниями российского президента Путина об оружейных разработках и их негативным влиянием на международные усилия по контролю над вооружениями.



1 марта в своем послании Путин рассказал, что Россия разработала целую серию новых вооружений, в том числе ядерных ракет, которые способны преодолевать все существующие оборонные системы других стран.



По мнению Кремля, такое оружие не нарушает принцип паритета, так как у других стран также есть системы, от которых не может защититься Россия.

