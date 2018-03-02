Неплательщикам алиментов запрещают водить авто

Около 70 тысяч неплательщиков алиментов не могут выехать за границу. Об этом в пятницу, 2 марта, заявил на совещании министр юстиции Павел Петренко, сообщают Українські Новини.



Как отмечается, кроме запрета покидать Украину, многим неплательщикам алиментов Министерство юстиции также запретило водить машину.



"Около 70 тыс. должников ограничены в выезде за границу и приблизительно столько же - в управлении транспортным средством", - сообщил Петренко.



Кроме того, направлено в суд около 3 тыс. протоколов для привлечения должников к общественным работам.



Министерство юстиции взыскало задолженности по алиментам на 160 млн гривен с 6 февраля.

