99-летний австралиец побил мировой рекорд по плаванию

99-летний австралийский пловец Джордж Коронес установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает BBC.



Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.



Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.



Сам Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.



В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.



Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.



"Я перестал плавать в начале Второй мировой войны и не занимался этим до тех пор, пока не вышел на пенсию", - говорит он.



"Я начал плавать снова, чтобы заниматься какими-то физическими упражнениями".



По его словам, плавание стало для него физически нелегким делом, но тут помогает подготовка. В среднем он ходит в бассейн три раза в неделю, а потом еще и в тренажерный зал.



Предыдущий рекорд в этой возрастной категории (1 минута и 31,19 секунды) был установлен британцем Джоном Харрисоном в 2014 году.



Рекорд Джорджа Коронеса теперь должен быть подтвержден Международной федерацией плавания FINA.



В ближайшую субботу Джордж Коронес надеется побить мировой рекорд на заплыв в 100 метров свободным стилем, который также был установлен Джоном Харрисоном.

