В Киеве в субботу может выпасть до 17см снега – КГГА

В субботу, 3 марта, в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.



"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе КГГА в пятницу днем.



Также в горадминистрации заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.



"Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу. Напомним автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в обнародованной информации.



Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.



С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу.

