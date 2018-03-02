Теория относительности

Смотрел пресс-конференцию Януковича. Как выяснилось, не я один. Долго думал. Ну как думал… Удивлялся. Прямой эфир нескольких основных украинских телеканалов, внимания к событию на порядок больше, чем к общению главкома с журналистами. Федорович хорошо выглядит. Седины прибавилось. Гораздо лучше подготовлен, чем в прошлые разы. Ну да, тормозит насчет Мальдив. Один из элементов его защиты в суде. Игра на определении того, что значит «самоусунення». Не въехал. Но то такое… Никогда Янукович не блистал особыми интеллектуальными способностями.

Главное в другом: на нашем общем фоне сегодня Федорович выглядит «гигантом мысли». Кто бы мог подумать… Последние два дня вообще были богаты публичными мероприятиями. Сначала «общение с журналистами» Петра Порошенко. Совсем на себя был не похож. Обычно он на подобного рода мероприятиях весьма агрессивно продавливал свои тезисы, «играл голосом», с наслаждением демонстрировал знание многих языков. Через тридцать минут начинало казаться, что вся нация в едином порыве встала на борьбу за европейское будущее, идет колоссальная работа по разработке новейшего оружия, нация меняется на глазах. Тут же пафос бы просто выключен. И вопросы «медиа-шакалов» были относительно агрессивными. Очень даже напоминает подобные «заходы» времен Януковича. Явно не хватает Мустафы Найема, Сергея Лещенко и других бывших «стопцензурников» в масочках президента.



Потом «бахнул» Владимир Путин с обращением к Федеральному Собранию. Десятки страниц обсуждений в украинских пабликах. Даже странно, что столько представителей патриотической «спильноты» юзает российские СМИ. С ходу пытались высмеять «дешевые мультики» с новейшими образцами новых вооружений.



У нас же совершенно другой набор «вызовов». Самое главное историческое событие последних недель – принятие Верховной Радой в первом чтении закона об Антикоррупционном суде. Буря комментариев. Если его примут в том виде, который хочет МВФ, то, возможно, дадут транш. Или не дадут



Наши партнеры помогли содрать с агрессивной России два с половиной миллиарда долларов. И поэтому начался общенациональный флешмоб «Прикрути» (батарею). Гарант нации лично присоединился к полезной инициативе «победителей «Газпрома» – снизить на неделю температуру в квартирах, чтобы дать отпор агрессору, уменьшившему давление в трубе

Чтобы сбить впечатление от речи. Ага, анимация никогда не была сильной стороной российского ВПК. Явно не Илон Маск с его красным родстером «Тесла» в космосе. И не красивые мультики со стартами «Фалькона Хэ». Они как раз идут на ура. А тут информация о «беспилотных торпедах с ядерной энергетической установкой» явно выходит за пределы нашего понимания. «Гиперлуп» Омеляна (министр несуществующей инфраструктуры) представить себе можем. Правда, без вакуума и в формате пригородной электрички с выбитыми окнами. Но как представить себе головную гиперзвуковую часть в плазме? Или как работает компактный ядерный двигатель на крылатой ракете? Вообще непонятно. Непонятное, как известно, пугает. Поэтому отсутствие внятных тезисов у «ботов» привело к какой-то массовой истерии по поводу конца света, сумасшествия Путина, который опасается дворцового переворота.Гораздо сдержаннее была реакция Госдепа и Пентагона, которые «с грустью наблюдали за мультипликацией по поводу ракетного удара по США». И обвинили Кремль в нарушении действующих международных договоров. Хотя подобные системы вооружения даже не предусматривались ни одним договором. Блин, беспилотная ядерная торпеда. У нас же совершенно другой набор «вызовов». Самое главное историческое событие последних недель – принятие Верховной Радой в первом чтении закона об Антикоррупционном суде. Буря комментариев. Если его примут в том виде, который хочет МВФ, то, возможно, дадут транш. Или не дадут. Дискурс нации сведен к интриге: останется ли ко второму чтению право «международных экспертов» ветировать кандидатуры антикоррупционных судей? Так хотят международные партнеры. Это все, что надо знать о нашей независимости и «геополитической субъектности». Европейские посольства отбирают «международных экспертов», которые решают – отклонить кандидатуру судьи или нет. Вот истинный масштаб политики.Какой еще боевой лазер?!! Его не может быть по определению, поскольку даже у нашего стратегического партнера ничего подобного нет. Есть, но не в виде компактного прицепа с зеленым ящиком, из которого выдвигается некая белая ерунда. Не воспринимается подобная информация.Другое дело – историческая победа «Нефтегаза» в Стокгольмском арбитражном суде. Тут все понятно: наши партнеры помогли содрать с агрессивной России два с половиной миллиарда долларов. И поэтому начался общенациональный флешмоб «Прикрути» (батарею). Гарант нации лично присоединился к полезной инициативе «победителей «Газпрома» – снизить на неделю температуру в квартирах, чтобы дать отпор агрессору, уменьшившему давление в трубе. Привычная диалектика «перемога» – «зрада». Всем понятная. Мы наказали «агрессора», а теперь патриотически пожинаем плоды «перемогы». Скоро она станет «зрадой», поскольку выяснилось, что мы зависим от российского газа. В такой системе координат мы и живем. Никто не удивляется. Да, размазали по трубе российского монополиста, теперь осталось лишь дотерпеть до весны. Она скоро наступит, и мы точно поставим Кремль на колени. А анонсированные новейшие вооружения – всего лишь мультик. Пошел Путин по пути корейского диктатора. Можно целую кучу веселых фотожаб по данному поводу наделать. И, главное – не забыть прикрутить батареи. Вот так, без помощи беспилотных подводных аппаратов мы «порем советскую империю». Конечно же, на подобном ментальном фоне Федорович на пресс-конференции местами выглядит мыслителем. Даже удачно шутит: «за державу обидно». У меня одного такое ощущение?