Украинцев предупредили об ухудшении погоды в субботу

По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, местами с дождем, метели. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. "Сильный снег, метель - в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем - в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.



Также ожидается налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.



Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.



Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

