Александр Бандурко «кинул» ФФУ на 2 млн евро

Украинский футбол ждет громкий скандал: бывшее руководство ФФУ в лице Григория Суркиса и Александра Бандурко, который был при Суркисе первым вице-президентом, растратило два миллиона евро, выделенных УЕФА украинским клубам на развитие детского футбола. Об этом сообщает издание ProsportUA.



В 2003 году Бандурко и компания заявили, что планируют построить в селе Гореничи базу для тренировок национальных сборных: на 40 гектарах под Киевом собирались соорудить манеж и минимум десять полноценных футбольных полей.



На деле же Бандурко и Суркис не построили ничего, кроме нескольких сотен метров забора, а в 2010 году идея строительства учебно-тренировочной базы была официально заброшена. Базу так и не построили, а вот деньги потратить успели – и деньги немалые: в сумме Бандурко растратил на непонятные работы 2 млн евро.



Из них, правда, 350 тысяч евро ушли на закупку квартир для Минобороны, остальное же – на разнообразные работы на участке, где планировалось строить базу (и где сейчас стоит только ржавый забор).



Особенно интересно то, что потратили Бандурко и Суркис даже не деньги ФФУ – 2 миллиона евро были выделены Федерации как «платежи солидарности» украинским клубам УЕФА в период с 2000 по 2004 год. Украинские же клубы якобы приняли решение уступить деньги ФФУ, чтобы та могла на них построить тренировочную базу для сборных.



Теперь с «подвигами» Бандурко и Суркиса придется разбираться новому руководству Федерации, которая уже инициировала расследование по этому поводу. За растраченные Бандурко деньги придется отчитываться перед УЕФА – но базы нет, а участок, где ее планировали строить и куда закопали более полутора миллионов евро, даже не принадлежит ФФУ. Результаты расследования Федерации относительно действий Бандурко и Суркиса обещают быть очень интересными, сообщает ProsportUA.

