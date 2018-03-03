«Интер» покажет первый сольный концерт Златы Огневич

3 марта в 16.00 «Интер» покажет первый сольный концерт Златы Огневич на главной сцене страны – во дворце «Украина».



В ярком шоу «Злата Огневич. Моя история» – масштабные декорации, неординарные постановки от режиссера Елены Коляденко и Freedom-ballet, оригинальные графика и световое решение. Каждый диалог певицы со зрителем, будь то песня или короткие фразы между композициями, сопровождались невероятным энергетическим взаимообменом. А украинская тематика многих номеров шоу-программы и новый подход к такому явлению, как вертеп, стали настоящей неожиданностью для гостей концерта. Ведь Злата сумела заново прочесть некоторые моменты истории и культуры Украины.



Также в концерте принимали участие музыканты группы «Скрябін» и Евгений Толочный, презентовав песню «ВодаВогонь». Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление Нины Матвиенко.

