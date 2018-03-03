В Киеве из-за гололеда травмировались более 100 человек

За последние три дня в Киеве из-за гололедицы травмировались 114 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает сайт города Киева.



"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.



По ее словам, только сегодня врачи госпитализировали четырех человек с переохлаждением. Также зафиксирован один случай обморожения.

