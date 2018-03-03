Украина в этом году может добыть больше 16 млрд кубометров газа - Гройсман

В этом году Украина может добыть больше 16 млрд кубометров собственного газа. Об этом во время брифинга заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман, передает УНН.



"В 2017 году мы добыли больше 700 млн кубов газа, мы остановили падение добычи газа, и я думаю, что в этом году мы сможем еще больше его нарастить. Я думаю, что больше уже 16 млрд кубометров украинского газа будет добыто", - подчеркнул В.Гройсман.

