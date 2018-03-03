Движение по автодорогам вследствие снегопада ограничено в двух областях

Ограничения в движении транспорта в связи с ухудшением погодных условий в виде сильного снегопада, местами - очень сильного снегопада и метели во избежание заторов в движении, обеспечения оперативной расчистки дорог от снега и снежных заносов по состоянию на 8:00 субботы введены на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения - Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153 + 196 - км 245 + 237 (от границы с Кировоградской области в черте Николаева).



Как сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины, ограничено движение для проезда грузовых и большегрузных транспортных средств с 23:00 2 марта.



В Киевской области в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (сильные осадки в виде снега) и с целью бесперебойной работы спецтехники по обеспечению движения автотранспорта в Киеве временно запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в субботу с 04:00 до 10:00.



В связи с ухудшением погодных условий и ограничения въезда в Киев грузовых средств в случае необходимости будет ограничено движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области в период с 03:00 субботы до личного распоряжения.



В Черкасской области по состоянию на 07:00 на мосту через Днепр и дамбе, км 12-23 а/д Н-16 проезд обеспечен. Для обеспечения бесперебойного проезда автотранспорта в круглосуточном режиме на данном участке дороги работает три единицы техники филиала "Золотоношский ДЭУ".



В Херсонской области возобновлено движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на а/д Т-04-03 Марьянское - Берислав - к Р-47, км 3 868 - км 98 + 768 в пределах Херсонской области с 03:00.

