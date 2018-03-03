В прошлом году статус участника боевых действий получили 49,5 тысячи человек

В течение 2017 года статус участника боевых действий получили 49 572 людям. Об этом сообщила Государственная служба ветеранов войны и участников антитеррористической операции в ответ на запрос УНН.



"Согласно информации, предоставленной комиссиями в 2017 году, статус участника боевых действий предоставлено 49 572 лицам", - говорится в сообщении.



Напомним, в 2017 году почти 8000 участников АТО прошли санаторно-курортное лечение.



Также напомним, в прошлом году семьям погибших участников АТО и бойцам-инвалидам выплатили более 30,2 млн грн.

