Львов не будет приостанавливать занятия в школах

Во Львове не будут приостанавливать обучение в школах и садиках, сообщает пресс-служба горсовета.



«Во Львове все стабильно, город работает в нормальном режиме, тепло подается по графику и соответствующим температурным режимом. Сейчас ограничений не делаем, но будем работать в экономном режиме, то есть, держать на тех параметрах минимум-максимум, не завышая параметры», - отметил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.



По его словам, на выходные в школах и садиках подача теплоносителя будет ограничена, но так, чтобы избежать замерзания, чтобы не тратить теплоноситель, но поддерживать нормальную температуру в домах.



«Думаю, отключать детские школы и садики, когда на улице -16°С, нет необходимости. Если же необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города. Люди не должны чувствовать проблем, тем более, дети, школьники. Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого», - рассказал заммэра.

