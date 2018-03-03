США призвали Россию не давить на Украину с помощью поставок газа

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что Россия должна прекратить давить на Украину с помощью поставок газа, и что американская сторона рассчитывает на возобновление поставок "Газпрома" в Украину. Об этом она сообщила в своем микроблоге Twitter.



"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - написала Науэрт.

