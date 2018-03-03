Из-за Месси пострадал аэропорт Барселоны

В Барселоне не могут расширить аэропорт из-за элитного района, где прожиавет один из лучших футболистов мира Лионель Месси.



Об этом сообщил президент авиакомпании Vueling Airlines Хавьер Санчес Прието. По его словам, в аэропорту Барселоны не строят новый терминал из-за того, что рядом проживает лидер "Барселоны" Лионель Месси. Рядом с аэропортом располагается пригород Барселоны Гава, где и проживает Месси. Существует ограничение на полеты рядом с пригородом из-за загрязнения атмосферы.



"Нельзя летать там, где живет Месси. Больше в мире такого нигде не происходит", - цитирует Marca Прието.

