В Германии подали иск против Северного потока -2

Экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году.



Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург − Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ.



Тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ.



"Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", − объяснил эксперт Nabu Ким Детлофф.



В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала.



Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы.



В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2.

